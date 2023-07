Oettingen

Oettinger Bachorchester spielt bei traumhaft schöner Sommernacht

Im Oettinger Schlosshof fand am Samstag das Open-Air-Konzert des Bachorchesters statt.

Plus Beim Open-Air-Konzert im Innenhof des Oettinger Residenzschlosses kann man das Publikum beim Pianissimo fast atmen hören. Ein Trompeten-Solo begeistert.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Mittlerweile ist es schöne Tradition, dass Günther Simon, Konzertmeister und Dirigent „seines“ Oettinger Bachorchesters, ein Open-Air-Konzert im Innenhof des Residenzschlosses zelebriert. Für dieses Jahr hatte er sich besonders gutes Wetter ausgesucht und ein ebenso schönes, sommerlich beschwingtes (alles in Dur) Programm dazu. Sein Ensemble aus befreundeten professionellen Musikern und Musikstudenten der Hochschule für Musik Würzburg zeige sich genauso gut aufgelegt wie die Zuhörerinnen und Zuhörer im mehr als ausverkauften „Festsaal“ (so Günter Simon), wo kurz vor Beginn sogar noch weitere Bestuhlung herangeschafft wurde.

Mit Josef Haydns Sinfonie Nr. 94 G-Dur, einer der zwölf Londoner Sinfonien, begann der lauschige Abend und es zeigte sich – nicht wirklich überraschend – warum die Sinfonie im Englischen den Beinamen „The Surprise“ trägt. Im zweiten Satz wurde das Ensemble im Pianissimo tatsächlich so leise, dass man das Publikum förmlich atmen hören konnte, um es dann mit einem Paukenschlag sofort wieder in die schöne musikalische Realität zurückzuholen. Das Gerücht hält sich hartnäckig, dass Haydn damals den Paukenschlag angebracht habe, um die Zuhörer, die beim Andante sanft einzuschlummern pflegten, zu wecken. In Oettingen war das nicht nötig, das Publikum feierte das Orchester schon nach dem ersten Stück.

