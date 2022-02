Oettinger bauen Aquarium für ein bayerisches Korallenriff

Vor mehr als 150 Millionen Jahren gab es im Jurameer Korallenriffe. Teile davon leben heute in Eichstätt weiter – mithilfe eines Oettinger Aquarienbauers.

Mit Korallenriffen verbindet man eher Länder wie Australien oder Tahiti. Nur Kenner würden in unserer Region ein solches Ökosystem vermuten. Vor rund 150 Millionen Jahren erstreckte sich aber über Süddeutschland das Jurameer, eine Landschaft aus Inseln, Riffen und Lagunen. Dank eines 32-jährigen Oettingers und seinem Team kann man Bayerns größtes und artenreichstes Korallenriff im Juramuseum in Eichstätt auf der Willibaldsburg nun wieder bestaunen. Vor rund eineinhalb Jahren musste es evakuiert werden.