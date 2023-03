Pia Kollmar: "Die Brauwirtschaft steht vor schwierigen Zeiten"

Plus 2022 wird der technische Geschäftsführer entlassen, dann Pia Kollmar durch einen Branchenfremden ersetzt. Was geschieht im Hintergrund der großen Brauerei aus Oettingen?

Weißbier 12, Urtyp, Bock, Schwarzbier und Winterbier – die Brauerei Oettinger hat zu Beginn des Jahres nicht nur höhere Bierpreise angekündigt, sondern auch einige Produkte vom Markt genommen. Während das Unternehmen damit nach personellen Veränderungen sichtbar die Strategie verändert, gegen steigende Rohstoff- und Energiepreise und sinkende Absatzzahlen kämpft, spielt sich intern ein anderer Machtkampf ab. Seit Januar 2022 findet ein Stühlerücken auf den Geschäftsführerposten statt. Der Kampf kam bis vor Gericht. Am 11. Januar 2022 wurde einem Geschäftsführer fristlos gekündigt. Zwischenzeitlich gab es einen Manager in der oberen Riege. Nicht ganz ein Jahr später musste auch Pia Kollmar die Führungsetage verlassen. Was ist da los?

Pia Kollmar kämpft um die Oettinger Brauerei

Die Berufung Kollmars in den Beirat der Oettinger Brauerei soll gut unterrichteten Quellen zufolge die Konsequenz darauf gewesen sein, dass sie den Standort Gotha verkauft hat, anstatt ihn zu schließen und folglich Beschäftigte auf die Straße zu setzen. Für Außenstehende erscheint die Entscheidung nur schwer verständlich, nachdem die Geschäftsführerin doch Arbeitsplätze erhalten konnte. Doch wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, haben in der Brauerei auch die Banken ein Wörtchen mitzureden. In Firmenkreisen ist die Rede davon, dass der Verkauf des Standorts Gotha nicht von allen Seiten unterstützt wurde.

Gino Biondi war in der Firmenleitung von John Deere und Deutz. Foto: Oettinger Brauerei

Für die vormalige Geschäftsführerin bedeutet ihr neuer Posten, wieder einmal in Kampfstellung zu gehen. Am Rande des Neujahrsempfangs in Oettingen zeigte sie jedenfalls, dass sie sich nicht abschreiben lässt, tritt mit Tochter und Mutter geschlossen und präsent auf. Auf Nachfrage sagt Kollmar am Freitag, dass sie als Beiratsvorsitzende die Brauerei in die Zukunft führen wolle. Im operativen Geschäft habe Gino Biondi ihre Aufgaben übernommen.

Ebenfalls nicht kampflos zeigte sich ein früherer Geschäftsführer. Er wehrte sich gerichtlich gegen seine fristlose Kündigung und deren Gründe. Der Vorwurf: Er soll es versäumt haben, rechtzeitig Strom einzukaufen. Die Vorratshaltung mit Getränkedosen soll ebenfalls nicht ausreichend gewesen sein. Der Rechtsstreit gelangte vergangene Woche vor das Augsburger Landgericht. Am 16. März wurde das Verfahren durch einen Vergleich beendet.

Mittelständische Brauwirtschaft steht vor schweren Zeiten

Auch wenn die Zeiten turbulent sind und die mittelständisch geprägte "Brauwirtschaft vor schwierigen Zeiten" stehe, die laufenden Veränderungen bei Oettinger sollen keine Kündigungen mit sich bringen, schildert Pia Kollmar im Gespräch mit unserer Redaktion weiter. 2022 zählte Oettinger noch rund 1000 Beschäftigte, aktuell sind es 800 in der gesamten Gruppe. In Oettingen arbeiten derzeit rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kollmar sagt, auch bezüglich der Anpassungen im Sortiment und im Absatz: "Wir wollen weiterhin im Markt präsent sein und müssen dafür auch schwere, unliebsame Entscheidungen treffen. Unser Geschäftsmodell – beste Qualität zum fairen Preis – passt mehr denn je." Die effiziente Produktion sei nach wie vor eine strategische Säule. Wie berichtet, wurde die Abfüllanlage am Stammwerk in Oettingen dahingehend modernisiert.

Pia Kollmar ist Beiratsvorsitzende und Mehrheitsgesellschafterin bei Oettinger. Foto: Pia Kollmar

Oettinger schlägt also einen neuen Weg ein. Als "nachhaltiger Getränkehersteller" sieht sich das Unternehmen, das einen Ruf als Billig-Bier-Hersteller hat. Doch es scheint, als würde die Zeit das Konzept nicht mehr tragen. Die Brauerei will sich auf ihre Stärken konzentrieren, wie Kollmar sagt: "Bereits 2022 haben wir unser Sortiment verkleinert. Bei den Getränken, die wir aus dem Sortiment genommen haben, handelte es sich vor allem um Liebhaber-Sorten, die leider nur in kleinen Kreisen beliebt waren. Wie unsere Fans bedauern wir diese Entscheidungen – aber die Rezepte liegen nach wie vor in unseren Schubladen und wir können sie jederzeit wieder hervorholen."