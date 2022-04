Oettinger Bürgerladen "Dein Lädle" steht vor der Finanzfrage

Plus Die Oettinger Bürgerladen UG muss in den Umbau viel Geld investieren. Trotz hoher Beteiligung aus der Bevölkerung steht die Finanzierung auf wackligen Beinen.

Hunderte Oettinger haben einen stillen Anteil für den geplanten Bürgerladen in Oettingen gezeichnet oder wollen während der Umbauphase helfen. Trotz der hohen Beteiligung ist die Finanzierung des Projekts nicht gesichert. Wie die geschäftsführende Gesellschafterin Lisa Scheller im Gespräch schildert, stehen Fördermittel infrage. Es wird deshalb nicht nur weiterhin auf die Unterstützung der Bevölkerung gesetzt.