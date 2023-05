Oettinger Feuerwehr wählt im zweiten Versuch einen neuen Kommandanten

Plus Die Feuerwehr in Oettingen stellt sich neu auf. Thomas Foltin wird Kommandant. Außerdem gibt es eine zweite Führungsebene, die sich um den Verein kümmert.

Die Oettinger Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten gewählt. Wie Bürgermeister Thomas Heydecker auf Nachfrage mitteilt, übernimmt Thomas Foltin das Amt von Daniel Härtle, der Ende März bei der Generalversammlung keine Mehrheit für eine weitere Amtszeit erhalten hatte.

Thomas Foltin war bislang stellvertretender Kommandant der Feuerwehr. Seine Position übernimmt Frank Bittner.