Oettinger Firma Lessmann erweitert die Geschäftsführung mit zwei Frauen

Plus Der Bürstenhersteller aus Oettingen stellt die Führungsstruktur um. Die Prokuristinnen sind im Unternehmen keine Unbekannten.

Die Oettinger Firma Lessmann schlägt mit dem Schritt, die Geschäftsführung zu erweitern, ein neues Kapitel auf. Der Oettinger Bürstenhersteller, der im Herbst sein 75-jähriges Bestehen gefeiert hat, holt zwei Frauen in die Führungsetage an die Seite von Dieter und Jürgen Lessmann. Die Brüder beginnen mit der Entscheidung, ihre Nachfolge zu regeln.

Zum 1. Januar dieses Jahres gab Dieter Lessmann einen Teil seines Verantwortungsbereiches ab und Cornelia Kitzsteiner übernimmt die Geschäftsführung im Bereich Vertrieb und Marketing. Die technische Geschäftsführung liegt weiterhin bei Jürgen Lessmann. Dieter Lessmann bleibt zuständig für die Bereiche Finanzen, Personal und EDV. Zusätzlich unterstützt Anne Galinski als Prokuristin (ernannt im Jahr 2004) die oberste Führungsebene, wie das Unternehmen diese Woche bekannt gab.