Oettingen

18:10 Uhr

Oettinger Firma will Sonnenstrom produzieren, wird aber ausgebremst

Plus Der Versuch eines Unternehmers wird gestoppt, eine große Solaranlage aufs Dach zu bauen und so auch Strom für andere zu erzeugen. Er kritisiert dafür die Politik.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Sonnenstrom auf dem Hallendach erzeugen, verbrauchen, einspeisen und somit einen Schritt in die Nachhaltigkeit wagen: Das waren die Pläne von Axel Güthner. Der Chef der Firma Bohner in Oettingen hatte alles fertig, um umweltfreundlichen Strom nicht nur selbst zu nutzen, sondern auch noch an andere abzugeben. Doch sein Vorhaben ist nicht möglich, weil die Netze im Landkreis an ihre Grenzen kommen. Das Problem könnte noch weitaus mehr Firmen in der Region treffen und hat, wie im Sommer 2022 berichtet, mehrfach bereits zu Absagen für die Bauherren geführt. Güthner sendet deshalb einen Hilferuf Richtung Politik ab.

