Oettingen

12:00 Uhr

Oettinger müssen mehr für ihr Trinkwasser zahlen

Der Oettinger Stadtrat hat die Gebühren für das Trinkwasser in der Kernstadt erhöht.

Plus Der Stadtrat erhöht die Gebühren für das Trinkwasser in der Kernstadt. Bürgermeister Heydecker würdigt das Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Von Bernd Schied

Die Rahmenbedingungen im kommenden Jahr werden wohl durch weiterhin hohe Energie- und Baupreise schwierig bleiben. Dazu kommt, dass die finanzielle Situation der Stadt Oettingen ganz besondere Herausforderungen befürchten lassen. Dennoch ist Bürgermeister Thomas Heydecker guter Dinge, dies alles zu meistern. In der letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr lobte der Rathauschef die Arbeit des Stadtrates und der Ausschüsse, die heuer 51-mal zusammengekommen seien, um mitunter zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Heydecker sprach von einer insgesamt guten Arbeitsatmosphäre, die in den Gremien geherrscht habe, wenngleich bisweilen kontrovers diskutiert worden sei.

