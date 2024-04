Oettingen

12:30 Uhr

Oettinger Posaunenchor feiert seinen 100. Geburtstag

Die Bläserinnen und Bläser des Oettinger Posaunenchors heben ihre Instrumente zum Bläsergruß in die Höhe, nachdem sie mit großem Können im Festgottesdienst in St. Jakob ein beachtliches Programm dargeboten haben.

Plus Bei einem Festgottesdienst am Sonntag spielen die Bläserinnen und Bläser des Oettinger Posaunenchors. Langjährige Mitglieder des Ensembles werden geehrt.

Von Matthias Link

Der Oettinger evangelische Posaunenchor hat am Sonntag in St. Jakob sein 100. Gründungsjubiläum mit einem Festgottesdienst gefeiert. Gleich eingangs zitierte Dekan Armin Diener als Liturg das Bibelwort „Lobet ihn mit Posaunen, (...) lobt ihn mit Paukenschlag“ (Psalm 150). Das passte sowohl zum Sonntag Jubilate wie auch zum Chorjubiläum. Und in der Tat erhielt der Chor zum Fest Unterstützung von Pauken und von Gastbläsern.

Zur Eröffnung spielte der Chor unter Leitung von Helmut Marx ein zeitgenössisches „Opening“ von Martin Westphal. Die Bläser begleiteten die Gottesdienstbesucher, die die Kirche etwa zur Hälfte füllten, bei den Kirchenliedern „Herr Jesu Christ“, „Gott gab uns Atem“ (von Traugott Fünfgeld), „Lobe den Herren“ und „Herr Gott, wir danken dir“. Des Weiteren erklangen das Halleluja von Georg Friedrich Händel und die zeitgenössischen Stücke „A Brighter Day“ (von Michael Schütz) und „Looking Back the Years“ (von Christian Sprenger). Als Nachspiel: „Nun danket alle Gott“ (ebenfalls nach einer zeitgenössischen Bearbeitung von Traugott Fünfgeld).

