Oettinger radeln bundesweit auf den dritten Platz

Oettingen erreicht bei der Aktion Stadtradeln deutschlandweit Rang drei. Insgesamt schafften sie in ihrer Kategorie 132.838 Kilometer.

Beim städtischen Neujahrsempfang in Oettingen informierte Bürgermeister Thomas Heydecker die Gäste über einen großen Erfolg bei der Aktion Stadtradeln. "Was man mit einer funktionierenden Gemeinschaft zusammen erreichen kann, das haben die Radler beim Oettinger Stadtradeln gezeigt", freut sich Heydecker am Dreikönigstag. Stellvertretend für alle Aktiven des Oettinger Stadtradelns wurde das Ehepaar Ursula und Günther Hertle, die beiden Team-Captains des erfolgreichsten Oettinger Radlerteams Mittwochsradler, auf die Bühne geholt.

Insgesamt haben sich 420 Radler in 28 Teams am Oettinger Stadtradeln beteiligt und sind gemeinsam 132.838 Kilometer geradelt. Die Stadt Oettingen hat mit diesem Ergebnis bundesweit in der Kategorie "Kommunen unter 10.000 Einwohnern" den dritten Platz belegt, bayernweit einen hervorragenden zweiten Platz. In der Teamwertung erreichten die Oettinger Radler die Plätze 2, 3 und 4 und stellten den besten Einzelfahrer, mit 2621 Kilometern – Peter Schmidt.

Heydecker ging auf die Ranglisten näher ein. Mit 67 Aktiven belegte das Team Mittwochsradler Platz eins, sie radelten 35.462,3 Kilometer. Den zweiten Platz machten die 45 Radler vom Team AchtSechsSieben SC, sie fuhren insgesamt 21.393,3 Kilometer. Auf Platz drei landeten die 38 Biker vom Team GesundheitsCentrerLißmann, sie brachten 20.026,2 Kilometer zusammen.