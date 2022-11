Oettingen

Oettinger Unternehmen führt die Vier-Tage-Woche ein

Plus Ab Januar hat das Wochenende für Beschäftigte der Günter Lämmermeier OHG drei Tage. Außerdem öffnet der Chef ein Ladengeschäft in der Hofgasse.

Die Idee schwirrt Günter Lämmermeier schon seit einigen Jahren durch den Kopf. Auch gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin ließ er den Wunsch nach einer Vier-Tage-Woche hin und wieder fallen. Dieses Jahr schließlich machte er Ernst. Er forderte das Team auf, Vor- und Nachteile aufzuschreiben und was soll man sagen: Es scheint, als würden die Vorteile allseits überwiegen. Schließlich beginnt ab Januar eine neue Ära. Dann haben die Beschäftigten der Günter Lämmermeier OHG ein Wochenende, das drei Tage lang dauert. Damit nicht genug der Neuigkeiten. Günter Lämmermeier selbst will die Belebung in der Oettinger Innenstadt vorantreiben und öffnet deshalb einen Laden in der Hofgasse 10.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

