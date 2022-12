Oettinger zünden Böller in Umkleide und stehlen Kopfhörer

Am Mittwoch werden aus einer Umkleide einer Turnhalle in Oettingen Kopfhörer entwendet. Die mutmaßlichen Täter sind bereits ermittelt.

Zwei Schülern aus Oettingen sind am Mittwoch zwischen 19.15 und 20.15 Uhr kabellose Kopfhörer aus einer unversperrten Umkleide einer Turnhalle gestohlen worden. Die Kopfhörer haben jeweils einen Wert von rund 200 Euro, sie befanden sich zu der Zeit in den Rucksäcken der beiden. Mittlerweile wurden laut Polizeibericht die mutmaßlichen Diebe ermittelt, die kurz vor Beginn des Trainings einen Chinaböller in der Umkleidekabine gezündet hatten. Einer der Kopfhörer konnte bei einem Tatverdächtigen bereits sichergestellt werden. (AZ)

