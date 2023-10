Ortsschild-Diebe schlagen am Wochenende in Oettingen zu

Seit mehreren Wochen demontieren unbekannte Täter Ortsschilder. Die Polizei sucht nach Zeugen. Das Oettinger Ortsschild in der Mühlstraße wurde gestohlen.

In den vergangenen Wochen haben Unbekannte die Ortstafeln einiger Städte und Dörfer in der Region gestohlen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde nun das Ortsschild in der Mühlstraße in Oettingen durch einen unbekannten Täter abmontiert und mitgenommen, berichtet die Polizei. Der Wert beträgt etwa 450 Euro. Wer bezüglich der Diebstähle sachdienliche Angaben machen kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)

