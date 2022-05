Oettingen

17:45 Uhr

Parkplatznot und umstrittener Steg: Der Orgelhof beschäftigt jetzt die Richter

Plus Weil am Oettinger Orgelhof 14 Wohnungen entstehen, befürchten Anlieger und Eigentümer eine Parkplatznot. Der Bauherr schildert, warum er das anders sieht.

Von Verena Mörzl

Die Patienten von Haus- und Zahnärzten, Physiotherapeuten und die Kunden der Tedi-Filiale in Oettingen müssen sich in Zukunft die Parkplätze im Oettinger Orgelhof mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der 14 dort entstehenden Wohnungen teilen. Einige Mieter und Eigentümer sind der Ansicht, dass damit eine Parkplatznot entsteht. Verschärfen könnte sich der Konflikt, wenn der Oettinger Dorfladen in das Erdgeschoss des aufgestockten Gebäudes mit der Hausnummer 2 einzieht. Die Baugenehmigung für einen Steg aus Lochblech, der im Obergeschoss um das Gebäude führt und als zweiter Fluchtweg dient, erhitzt ebenfalls die Gemüter. Ein Kläger befürchtet, dass Schmutz von den Schuhen herunterfällt und Autos beschädigen könnte. Jetzt muss sich ein Gericht mit der Angelegenheit beschäftigen.

