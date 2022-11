Patientin im Oettinger Krankenhaus bestohlen

In den vergangenen Tagen werden im Oettinger Krankenhaus einer Patientin 30 Euro aus der Geldbörse gestohlen. Die Polizei Nördlingen nimmt Ermittlungen auf.

Eine Rentnerin ist in den vergangenen Tagen in Oettingen beklaut worden. Zu dieser Zeit befand sie sich als Patientin im örtlichen Krankenhaus. Laut Polizei wurden rund 30 Euro aus ihrer Geldbörse gestohlen, die wiederum in einem Rucksack steckte. Die Polizei Nördlingen ermittelt nun und nimmt Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

