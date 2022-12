Person streift Warnbake, Leuchte schleudert in Gegenverkehr

Eine Person streift auf der B466 eine Warnbarke - die daran befestigte Nissenleuchte landet im Gegenverkehr. Die Polizei sucht den Verursacher oder die Verursacherin.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag gegen 19.20 Uhr auf der B466 von Nördlingen in Richtung Oettingen ereignet. Kurz vor Oettingen streifte die unbekannte Person mit dem linken Außenspiegel des Autos eine Warnbake, auf der eine Nissenleuchte befestigt war. Durch den Zusammenstoß wurde die Nissenleuchte laut Polizeibericht in den Gegenverkehr geschleudert und ein Pkw überfuhr diese und schleifte sie ein paar Meter weit mit. Ob an dem Pkw ein Schaden entstanden ist, müsse noch geklärt werden. Der Unfallverursacher wird gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. (AZ)

