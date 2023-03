Oettingen

Pia Kollmar: "Die Brauwirtschaft steht vor schwierigen Zeiten"

Plus 2022 wird der technische Geschäftsführer entlassen, dann Pia Kollmar durch einen Branchenfremden ersetzt. Was geschieht im Hintergrund der großen Brauerei aus Oettingen?

Weißbier 12, Urtyp, Bock, Schwarzbier und Winterbier – die Brauerei Oettinger hat zu Beginn des Jahres nicht nur höhere Bierpreise angekündigt, sondern auch einige Produkte vom Markt genommen. Während das Unternehmen damit nach personellen Veränderungen sichtbar die Strategie verändert, gegen steigende Rohstoff- und Energiepreise und sinkende Absatzzahlen kämpft, spielt sich intern ein anderer Machtkampf ab. Seit Januar 2022 findet ein Stühlerücken auf den Geschäftsführerposten statt. Der Kampf kam bis vor Gericht. Am 11. Januar 2022 wurde einem Geschäftsführer fristlos gekündigt. Zwischenzeitlich gab es einen Manager in der oberen Riege. Nicht ganz ein Jahr später musste auch Pia Kollmar die Führungsetage verlassen. Was ist da los?

Pia Kollmar kämpft um die Oettinger Brauerei

Die Berufung Kollmars in den Beirat der Oettinger Brauerei soll gut unterrichteten Quellen zufolge die Konsequenz darauf gewesen sein, dass sie den Standort Gotha verkauft hat, anstatt ihn zu schließen und folglich Beschäftigte auf die Straße zu setzen. Für Außenstehende erscheint die Entscheidung nur schwer verständlich, nachdem die Geschäftsführerin doch Arbeitsplätze erhalten konnte. Doch wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, haben in der Brauerei auch die Banken ein Wörtchen mitzureden. In Firmenkreisen ist die Rede davon, dass der Verkauf des Standorts Gotha nicht von allen Seiten unterstützt wurde.

