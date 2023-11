Oettingen

Pkw auf Supermarktparkplatz angefahren

Einen Schaden an seinem Fahrzeug hat ein Halter nach dem Einkauf in einem Supermarkt am Freitagvormittag festgestellt. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Ein Pkw ist am Freitagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Gewerbegebiet am Sauereck in Oettingen angefahren worden. Nach Angaben der Polizei stellte der Halter sein Fahrzeug unbeschädigt ab. Beim Zurückkehren stellte er dann einen Schaden an der hinteren Stoßstange an der rechten Seite fest. Der Verursacher hatte weder einen Hinweiszettel am Pkw hinterlassen, noch sich in anderer Weise zu erkennen gegeben. Die Polizeiinspektion nimmt unter der Telefonnummer 09081/2956-0 Hinweise entgegen. (AZ)

