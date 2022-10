Pkw in Oettingen angefahren: Polizei sucht nach Zeugen

Eine Frau befindet sich in einem Getränkemarkt, als sie einen lauten Knall hört. Ein Mann beschädigt mit seinem Pkw das Fahrzeug der Frau beschädigt und fährt davon.

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag in Oettingen ereignet. Eine 35-jährige Frau befand sich gerade in einem Getränkemarkt in der Straße Kurze Gasse, als sie gegen 9.15 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen hat. Ein blauer Pkw fuhr nach Angaben der Polizei rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen den geparkten Pkw der 35-Jährigen. Sie habe nur noch beobachten können, wie der Fahrer mit dem Pkw in Richtung Krankenhaus davonfuhr.

An dem Fahrzeug der Frau ist der vordere linke Kotflügel beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro. Der flüchtige Pkw soll von einem rund 80 Jahre alten Mann, der circa 1,65 Meter groß ist und kurze Haare hatte, gefahren worden sein. An dessen Fahrzeug ist vermutlich das Heck beschädigt. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/2956-0 um Hinweise. (AZ)