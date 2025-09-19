Icon Menü
Oettingen plant innovatives Carsharing-Modell für Bürger und Unternehmen

Oettingen

So könnte ein Carsharing-Konzept für Oettingen aussehen

Ein Auto für alle: Bauausschuss diskutiert über Carsharing und ein mögliches Verkehrskonzept auf dem Oettinger Marktplatz.
Von Bernd Schied
    Mein Auto ist auch Dein Auto - aber nur auf Zeit und gegen Geld. Der eigene Pkw lässt sich über professionelle Sharing-Plattformen teilen.
    Mein Auto ist auch Dein Auto - aber nur auf Zeit und gegen Geld. Der eigene Pkw lässt sich über professionelle Sharing-Plattformen teilen. Foto: Bernd Diekjobst/dpa-tmn

    Gibt es in Oettingen in absehbarer Zeit ein Carsharing-Angebot? Bürgermeister Thomas Heydecker würde dies befürworten. Deshalb hat er das Thema auf die Tagesordnung der ersten Bauausschuss-Sitzung nach der Sommerpause gesetzt und mit dem Unternehmen Mikar aus Plattling einen möglichen Anbieter präsentiert. Dessen Vertreter, Markus Gscheidmeier, erläuterte dem Gremium das Geschäftsmodell seiner Firma, das auf einem Partner-Prinzip beruht: Mikar stellt ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung, das von regionalen Betrieben gesponsert wird und gleichzeitig für sie als Werbefläche dient.

