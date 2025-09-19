So könnte ein Carsharing-Konzept für Oettingen aussehen

Gibt es in Oettingen in absehbarer Zeit ein Carsharing-Angebot? Bürgermeister Thomas Heydecker würde dies befürworten. Deshalb hat er das Thema auf die Tagesordnung der ersten Bauausschuss-Sitzung nach der Sommerpause gesetzt und mit dem Unternehmen Mikar aus Plattling einen möglichen Anbieter präsentiert. Dessen Vertreter, Markus Gscheidmeier, erläuterte dem Gremium das Geschäftsmodell seiner Firma, das auf einem Partner-Prinzip beruht: Mikar stellt ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung, das von regionalen Betrieben gesponsert wird und gleichzeitig für sie als Werbefläche dient.

