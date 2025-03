Oettingen braucht Betreuungsplätze. Man sei im Moment in der Situation, dass man nicht allen Familien Plätze anbieten könne, sagte Thomas Heydecker in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden sei man in Oettingen auf einem hohen Niveau bei den Geburtenzahlen. Deshalb soll es bald eine neue Kindertagesstätte geben.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betreuungsplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis