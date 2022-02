Oettingen

18:00 Uhr

Planungen für "Dein Lädle" in Oettingen schreiten voran

Plus Der geplante Bürgerladen in Oettingen hat nun einen Namen. Über ein landkreisweites Netzwerk und was es mit dem "Open-Air-Stadtladen" in Nördlingen auf sich hat.

Von Verena Mörzl

Ob sie nun Bürger-, Dorf- oder Stadtladen heißen: Die genossenschaftlich geführten Geschäfte im Landkreis Donau-Ries sind gerade auf dem Land oder in unterversorgten Stadtgebieten eine Bereicherung. Viel mehr als ein Einkaufsort, sind sie ein Treffpunkt für die Gemeinschaft. In Oettingen werden nun die Pläne für den Bürgerladen konkreter. Der soll "Dein Lädle" heißen und wird ebenfalls ins Dorfladen-Netzwerk des Landkreises Donau-Ries aufgenommen. Wie wichtig diese Einrichtungen vor Ort sind, zeigte sich gerade während der Pandemie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen