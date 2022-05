Platz für Boccia-Bahn auf Wörnitzinsel in Oettingen steht fest

Der Bauausschuss der Stadt Oettingen prüft am Donnerstag diverse Standortmöglichkeiten auf der Wörnitzinsel und fällt eine Entscheidung.

Die Stadt Oettingen nimmt zu den Special Olympics im Juni 2023 in Berlin eine Boccia-Mannschaft auf. Sie ist während der Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung eine sogenannte Host Town, also Gastgeber-Stadt. Um den Spielerinnen und Spielern gute Trainingsverhältnisse bieten zu können, soll auf der Wörnitzinsel eine Boccia-Bahn entstehen.

Boccia-Bahn in Oettingen: Nicht an der Kneippanlage, dafür beim Minigolf

Der Bauausschuss im Oettinger Stadtrat hat sich dazu am Donnerstag vor Ort drei mögliche Standorte angesehen. Wie Bürgermeister Thomas Heydecker am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, fiel die Entscheidung letztlich auf einen Platz nahe der neuen Minigolfanlage. Nicht favorisiert wurden Standorte an der Kneippanlage und mittig gelegen auf der Insel zwischen Rad- und Fußweg zum Freibad. Im Haushalt 2022 sind für den Bau rund 18.000 Euro eingestellt. (AZ)

