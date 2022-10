Oettingen

vor 18 Min.

Plötzlicher Tod eines jungen Mannes sorgt in Oettingen für Polizei-Großaufgebot

Plus Ein 24-Jähriger wird tot in einer Oettinger Flüchtlingsunterkunft gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt und hält sich bedeckt. Was ist bislang bekannt?

Von Verena Mörzl

Vor einem Oettinger Mehrfamilienhaus, das als Asylunterkunft dient, ist am Donnerstagnachmittag noch immer die Spurensicherung zu sehen. Männer in weißen Overalls und mit blauem Plastikschutz über den Schuhen kommen aus dem Gebäude und unterhalten sich mit Kollegen oder dem Polizeichef. In dem Haus ist am Vormittag ein 24 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Dies führte zu einem größeren Polizeieinsatz in der Nördlinger Straße. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei stehen am Anfang.

