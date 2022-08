Polizei stoppt 19-Jährigen unter Drogeneinfluss

Bei einer Kontrolle hat die Polizei festgestellt, dass ein 19-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren ist.

Die Polizei hat am Mittwoch in Oettingen einen 19-jährigen Pkw-Fahrer in der Ziegelgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten nach eigenen Angaben Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein freiwilliger Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht. Deshalb wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der junge Mann erhält nun ein Fahrverbot und muss ein Bußgeld leisten. (AZ)

Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Rieser Nachrichten. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

Hier geht es zur Umfrage.