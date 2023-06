Polizei sucht nach Hinweisen zu unfallflüchtigem Überholer auf der B466

Ein Überholmanöver auf der Bundesstraße 466 bei Nördlingen führt am Montag zu einem Schaden an einem Sattelzug. Die Polizei bittet um Hinweise zum Überholenden.

Ein überholendes Auto hat am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 466 nach Nördlingen einen Sattelzug-Fahrer zum Ausweichen gezwungen, wodurch dessen Fahrzeug Schaden erlitt. Die Polizei Nördlingen sucht nun nach der Fahrerin oder dem Fahrer des unfallverursachenden schwarzen Pkws.

Um eine Fahrzeugkolonne auf der B 466 in Richtung Nördlingen zu überholen, scherte am Montag gegen 15.15 Uhr die Fahrerin oder der Fahrer eines schwarzen Pkws auf die andere Fahrbahnseite aus. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer wollte einen Zusammenstoß vermeiden und musste dafür mit seinem Sattelzug nach rechts ausweichen.

Dabei streifte das Fahrzeug die rechte Leitplanke. Informationen der Polizei zufolge entstand an dem Sattelzug ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Darum habe sich die Fahrerin oder der Fahrer des schwarzen Pkw allerdings nicht gekümmert, sondern sei einfach weitergefahren, so die Polizei Nördlingen. Nun bittet die Behörde dringend um Hinweise zu dem Unfallverursacher, die sie unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegennimmt. (AZ)