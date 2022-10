Polizei sucht Oettinger Baggerdiebe

Am Mittwoch meldet ein Oettinger zwei Personen in einem Baustellen-Bagger. Es stellt sich heraus, dass bei der Baustelle bereits zwei Baggerschaufeln fehlen.

Zwei Unbekannte sind am Mittwochabend unerlaubt mit einem Baustellen-Bagger auf dem Feldweg am Fürfällmühlweg in Oettingen gefahren. Das meldete ein 55-Jähriger gegen 22 Uhr der Polizei. Als die beiden Personen den Mann bemerkten, ließen sie laut Polizeibericht den Bagger stehen und flüchteten mit einem Auto.

Vergangene Woche wurden in Oettingen zwei Baggerschaufeln gestohlen



Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass bereits zwischen Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr und Donnerstag, 13. Oktober, um 8 Uhr zwei Baggerschaufeln eines Minibaggers von derselben Baustelle entwendet wurden. Die Polizei Nördlingen bittet zu den Taten und zu dem Fluchtwagen unter der Telefonnummer 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

