Polizisten nehmen Alkoholgeruch wahr: Mann fährt mit 1,2 Promille

Die Polizei führt mehrere Kontrollen im Nordries durch, zwei Autofahrer werden nun mit einem Bußgeld rechnen müssen.

Ein 49-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmittag in der Munninger Straße in Oettingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei stellten die Polizisten nach eigenen Angaben Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden, der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

In Hainsfarth wurde zudem gegen 17.20 Uhr auf der Staatsstraße ein 48-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann wurde laut Polizeibericht ein Alkoholwert von 0,66 Promille festgestellt. Der Mann erhält nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (AZ)