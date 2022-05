Problem Hausärztemangel soll in Oettingen mit Nachdruck angepackt werden

Plus Die Stadt Oettingen sucht seit Langem nach Lösungen gegen den Mangel. Unter den Stadträten wird ein Versorgungszentrum abgelehnt. Welche Alternativen gibt es?

Das politische Oettingen ist sich einig: Die Stadt würde ihrerseits alles tun, um dem Hausärztemangel im Nordries zu begegnen. Nur wie? Bürgermeister Thomas Heydecker und die Fraktionen im Stadtrat sind sich bewusst, dass dies nicht so einfach ist. Als Kommune etwa ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit angestellten Ärztinnen und Ärzten zu betreiben, wäre nicht umsetzbar, heißt es allenthalben.