Projekt "Grüner Leben" in Oettingen nimmt Fahrt auf

Plus Die Firma Taglieber Holzbau hat ein Richtfest für die Mehrfamilienhäuser zum "Grüner Leben"-Projekt gefeiert. Wie es einmal vor Ort aussehen soll.

Das Projekt „Grüner Leben“ in Oettingen gilt als Vorzeigeobjekt für nachhaltiges Wohnen – war aber auch von Protesten begleitet. Wie berichtet, baut derzeit das Unternehmen Taglieber Holzbau auf dem Areal zwischen der Anton-Jaumann-Straße und der Ziegelgasse ein neues Wohnquartier mit zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 22 Wohnungen, sechs Reihenhäusern und vier Einfamilienhäusern. Am Wochenende fand das Richtfest für die beiden mehrgeschossigen Gebäude mit dem traditionellen Richtspruch der Zimmerleute statt, zu dem Geschäftsführer Erwin Taglieber Vertreter des Stadtrats, der finanzierenden Bank, Mitarbeiter und Projektpartner eingeladen hatte.