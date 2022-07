Protest gegen eine Zufahrtsstraße zum neuen Oettinger Bauland

Plus Neben dem Oettinger Baugebiet Kelterfeld Nord entsteht erneut Bauland. Die Zufahrt ist über den Kastanienring vorgesehen. Doch dagegen regt sich Protest.

Im Nordwesten Oettingens wird neues Bauland geschaffen. 38 Parzellen zu rund 550 Quadratmeter sind ersten Planungen zufolge vorgesehen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats stellte eine Vertreterin des Planungsbüros Godts aus Kirchheim am Ries weitere Details für das Baugebiet vor. Entschieden wurde noch nichts. Doch es zeigt sich, dass es gerade bezüglich der Zufahrt zum neuen Wohngebiet "Kelterfeld Nord 2" einige ungeklärte Fragen gibt. Dem Vernehmen nach regt sich unter den Anliegern Protest gegen die Zufahrt über den Kastanienring im bestehenden Baugebiet.