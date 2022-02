PWG fordert Unterstützung für Gründer-Szene in Oettingen

Plus Die PWG fordert im Innenstadtausschuss, gezielt auf Gründerinnen und Gründer zuzugehen. Ihr Ziel: Die jungen Leute sollen sich in der Stadt ansiedeln.

Mit dem Ziel, dass sich mehr Gründerinnen und Gründer in Oettingens Innenstadt ansiedeln, hat die PWG im Oettinger Stadtrat in der zurückliegenden Sitzung des Innenstadtausschusses einen weiteren Antrag gestellt. Einige Forderungen decken sich mit Vorhaben, die die Stadt bereits im Auge hat.