PWG-Stadtrat moniert "Informationsdefizit" zu Innenstadt-Projekten

In der ersten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und Innenstadtentwicklung wird hitzig debattiert. Grund ist ein Antrag der PWG.

Wie bringt man Leben in eine Innenstadt, die von immer mehr Leerständen geprägt ist? Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker versucht seit Amtsbeginn mit diversen Instrumenten der Lösung näherzukommen. Dazu stellte er für 16 Wochenstunden eine Innenstadtmanagerin bei der Stadt an und schaffte dem Thema Innenstadtentwicklung im bisherigen Kulturausschuss eine neue Plattform. Der Ausschuss ist nun zuständig für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und eben die Innenstadtentwicklung, und gleich in der ersten Sitzung wird hitzig debattiert. Stadtrat Rudolf Oesterle sieht ein "erhebliches Informationsdefizit" und sagt am Dienstagabend: "Ich will informiert sein und wissen, über was ich entscheide. Es ist beschämend, wenn ich sagen muss, ich weiß es nicht, ich muss nachfragen."

Oettingen: Rudolf Oesterle moniert ein "erhebliches Informationsdefizit"

Hintergrund ist ein gut bezuschusster Projektfonds, in dem viele Maßnahmen in der Kernstadt umgesetzt werden sollen. Einige Eckpunkte wurden in der Oktobersitzung des Gremiums aufgezählt. In der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses hakte Oesterle nach, ob es eine detaillierte Liste gebe. Heydecker wollte dazu jedoch in der öffentlichen Sitzung keine weiteren Angaben machen.

Rudolf Oesterle sitzt für die PWG im Oettinger Stadtrat. Foto: Verena Mörzl

Also wurde Oesterle deutlicher und reichte im Ausschuss am Dienstag zwei Anträge ein. In der PWG in Oettingen seien zu einem großen Teil Gewerbetreibende, die ihn mit Fragen zur Innenstadtentwicklung gelöchert hätten. Er wisse nicht, was geplant sei, was ablaufe, was in Vorbereitung sei. Er wisse zwar, dass es einen Projektfonds gebe, was er jedoch absolut vermisse, sei eine detaillierte Aufstellung. "Ich habe diese Info nicht. (...) Die Entscheidung, ob die Punkte des Fonds umgesetzt werden, fällt der Stadtrat. Hier sehe ich ein erhebliches Informationsdefizit uns Stadträten gegenüber, das möchte ich heftig monieren."

Oesterle bemängelte die Kommunikation. Seit einem Jahr gebe es eine Innenstadtbeauftragte, doch er als Stadtrat wisse nicht, was gemacht wurde. "Da werde ich meinen persönlichen Anforderungen als Stadtrat nicht gerecht." Im ersten Antrag der PWG forderte er deshalb einen Sachstandsbericht von 2021, er wollte wissen, welche Aufgaben und Ziele es gab und was erreicht wurde. Im zweiten Antrag präsentierte er auch Vorschläge.

Heydecker weist die Kritik in Teilen von sich

Bevor die Innenstadtbeauftragte ihren Bericht vortrug, kommentierte der Bürgermeister Oesterles Ausführungen. "In der Verwaltung werden viele Dinge vorbereitet. Wenn wir jedes Detail hier noch mit Ihnen besprechen, kommen wir nicht mehr raus", sagte Heydecker. Im Stadtrat sei mehrmals über den Fonds gesprochen worden. Er wies die Kritik zunächst von sich. "Ein Stadtrat ist eingeladen, nachzufragen", meinte er. Einige Projekte im Fonds seien noch nicht spruchreif gewesen. Heydecker sagte auch: "Wir können schon gern über ungelegte Eier sprechen, dann werden die Sitzungen halt länger." Er begrüße es aber, wenn Themen von außen eingebracht werden.

Oesterle nahm sich bei der Kritik nicht aus, besser zu kommunizieren. Er wiederholte, dass ihm eine kumulierte Liste des Fonds fehle, um überblicken zu können, was die Stadt plane. "Ich fühle mich in der Gesamtheit nicht informiert." Er wollte außerdem, dass sich die Innenstadtmanagerin selbst zu den Projekten äußere. Stadtrat Martin Löffler (SLO) sagte, es sei legitim, dass man nachfrage. In der Klausur seien Ideen und Konzepte ebenfalls thematisiert worden. Er sagte: "Die Corona-Geschichte ist ein Brandbeschleuniger, bei dem wir auf die Tube drücken müssen." Es sei erschreckend, was in der Innenstadt passiere. Es sei zudem wichtig zu wissen, was die Werbegemeinschaft zu den Plänen der Stadt sage.

Bericht der Innenstadtmanagerin über die Arbeit in Oettingen

Heydecker wiederholte, dass die Stadt über den Innenstadtfonds informiert habe, dann berichtete Christine Stark ausführlich über ihr erstes Jahr als Innenstadtmanagerin. Sie sagte, sie freue sich trotz allem, dass ihr im Ausschuss eine Plattform zugewiesen wurde. Auch Kritik sei in Ordnung. Sie berichtete über die neue Stelle und darüber, dass sie erst Strukturen schaffen musste. Dazu zählten unter anderem Recherche-Arbeit, eine Bestandsaufnahme, Netzwerkarbeit, Strukturanalysen, Online-Workshops und vieles mehr. Sie habe auch mit Einzelhändlern und Gastronomen gesprochen.

Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker und die neue Innenstadtmanagerin Christine Stark. Foto: Werner Rensing (Archivbild)

Erste öffentlichkeitswirksame Maßnahmen seien das Stadtradeln und die Straßenmusik gewesen. Über drei Monate lang wurde jeden Freitag Musik auf dem Marktplatz geboten. Außerdem hätten sich im Rahmen eines Projektseminars Studierende der Uni Würzburg in Oettingen mit der Innenstadt auseinandergesetzt. Dabei sei ein rund 85 Seiten umfassendes Schriftwerk herausgekommen, das unter anderem ein verkehrsberuhigendes Konzept für die Schloßstraße enthalte. Außerdem wurde die Frage aufgeworfen, was der Oettinger Marktplatz sein solle. Weitere Vorschläge der Studierenden: eine Bürgergenossenschaft für die Leerstände und das Thema "essbare Stadt".

Diese Projekte sollen im Projektfonds "Innenstadt beleben" in Oettingen umgesetzt werden

Das Thema Innenstadtfonds habe sie dann im Mai "überrollt", sie wollte die Gelder für Oettingen beschaffen, hatte aber nicht viel Zeit dafür. Zum Projektfonds gehören die Stadtmöblierung mit Relaxliegen, das Stadtgrün, der offene Bücherschrank, die Weihnachtsbeleuchtung, ein Vintage-Kinderspielpfad, ein Medienrückgabesystem, ein "Stagemobil" für den Tourismus, Events für die Märkte der Werbegemeinschaft (Seifenblasenworkshops oder Kletterwände), ein Kunstaktionstag und ein Bürgerworkshop. Ebenfalls enthalten ist ein übergreifendes Konzept für die Krone. Die Stadt benötigte einen Betreiber, der in das Gesamtbild der Stadt passe. Die Stadt hätte auch eine Gründerin bei der Anmietung eines Leerstands mit 9600 Euro unterstützt, allerdings sei diese abgesprungen. Das Angebot der Stadt gelte auch für andere Interessierte, meinte Stark. Darüber hinaus führte sie Gespräche mit Leerstands-Eigentümern und Start-up-Gründern.

Die Innenstadtbeauftragte schloss mit dem Ausblick auf das neue Jahr, das vom Projektfonds, vom Leerstandsmanagement, der Schnittstellenarbeit mit der Krone und Aktionen wie der Straßenmusik geprägt sein werde. Oesterle bedankte sich für die Ausführungen und sagte, dass es Oettingen wie vor 20 Jahren nicht mehr geben werde. "Wir als Stadträte müssen aktiv dazu beitragen, um das voranzutreiben. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo wollen wir hin." Stadtrat Dr. Karl Lill (SPD) war ebenfalls der Ansicht, dass der Stadtrat die Gestaltung der Innenstadt gemeinsam anpacken müsse. Er betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit sei und dass die Innenstadtbeauftragte einen schwierigen Job habe. Wenn kleine Geschäfte pleite gehen würden, könne sie nichts dafür. Heydecker sagte schließlich, dass er das Versäumnis auf seine Kappe nehme, dass zu wenig über die Innenstadt und die Arbeit der Beauftragten informiert wurde.