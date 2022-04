Rad unversperrt: Dieb schlägt in Oettingen zu

Das Fahrrad hatte einen Wert in dreistelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein weißes Trekkingrad der Marke Staiger ist in Oettingen in der Adolf-Kolping-Straße in der Nacht auf Montag gestohlen worden. Der Dieb hatte leichtes Spiel, denn das Zweirad im Wert von rund 800 Euro war unversperrt, berichtet die Polizei. Die Beamten suchen nach Zeugen, Telefon 09081/29560. (AZ)