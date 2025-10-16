39-Jähriger verletzt: Radfahrer prallt in Oettingen gegen Linienbus

Ein 39-jähriger Radfahrer ist in Oettingen verletzt worden, nachdem er mit einem Linienbus zusammengestoßen war. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch gegen 13.45 Uhr. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad die Mühlstraße stadteinwärts, an der Einmündung zur Ziegelgasse wollte er nach rechts abbiegen. Allerdings zog er hierbei einen zu weiten Bogen nach links und konnte einem von der Ziegelgasse kommenden Linienbus nicht mehr ausweichen. Der Radfahrer prallte frontal gegen den Bus und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 300 Euro, der Bus wurde nicht beschädigt. (AZ)

