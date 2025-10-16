Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Oettingen: Radfahrer kollidiert mit Linienbus und wird verletzt

Oettingen

39-Jähriger verletzt: Radfahrer prallt in Oettingen gegen Linienbus

In der Mühlstraße in Oettingen kollidierten ein Radfahrer und ein Bus. Ein Beteiligter musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zum Unfall kam.
    • |
    • |
    • |
    In Oettingen verletzte sich ein Radfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Linienbus.
    In Oettingen verletzte sich ein Radfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Linienbus. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein 39-jähriger Radfahrer ist in Oettingen verletzt worden, nachdem er mit einem Linienbus zusammengestoßen war. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch gegen 13.45 Uhr. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad die Mühlstraße stadteinwärts, an der Einmündung zur Ziegelgasse wollte er nach rechts abbiegen. Allerdings zog er hierbei einen zu weiten Bogen nach links und konnte einem von der Ziegelgasse kommenden Linienbus nicht mehr ausweichen. Der Radfahrer prallte frontal gegen den Bus und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 300 Euro, der Bus wurde nicht beschädigt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden