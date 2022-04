Oettingen

vor 18 Min.

Radweg-Abschnitt am Oettinger Sportplatz wird zurückgebaut

Ein kleines Stück des Radwegs am Oettinger Sportpark soll zurückgebaut werden.

Plus Entlang des Oettinger Sportplatzes verläuft der Radweg nach Nördlingen. Ein Teil soll nun zurückgebaut werden, um die Sicherheit der Radler zu erhöhen.

Von Verena Mörzl

Der Straßenbelag entlang der Bundesstraße 466 zwischen Oettingen und dem Bahnübergang in Richtung Nördlingen auf freier Flur soll saniert werden. Im Zuge dessen hat das Staatliche Bauamt in Abstimmung mit dem Oettinger Stadtrat entschieden, dass Autofahrer künftig nur noch rechts zum Sportplatz abbiegen können. Nun steht auch fest, wie es mit dem Radweg an der Abzweigung weitergehen soll.

