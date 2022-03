Reifen platzt, Felge schlägt Funken und löst Brand aus

Ein platzender Reifen hat große Folgen und verursacht einen Feuerwehreinsatz in Oettingen.

Ein Brand hat sich am Donnerstag in Oettingen ereignet. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Anhänger die Staatstraße von Oettingen in Richtung Auhausen. Während der Fahrt platzte laut Polizeibericht plötzlich der Reifen des Anhängers und löste sich von der Felge.

Die Felge habe dann während der Fahrt Funken erzeugt, die wiederum das an der Straße angrenzende Gras zum Brennen brachte, wie die Beamten schildern. Der 82-jährige Fahrer des Gespanns bemerkte das Malheur nicht sofort. Es entstanden gleich zwei Brandflächen in den Längen von etwa 5 Meter und einige Meter entfernt sogar von circa 20 Meter.

Die Feuerwehren Oettingen und Lehmingen rückten mit 20 Einsatzkräften aus und löschten die Brandflächen umgehend. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben