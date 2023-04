Oettingen

vor 35 Min.

Rekordhaushalt in Oettingen: Ohne neue Schulden geht es nicht

Plus Die Kämmerin rechnet mit der höchsten Gewerbesteuer seit zehn Jahren. Der Bürgermeister verteidigt das Leuchtturm-Projekt - die Sanierung der Krone.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

In der Sitzung des Oettinger Stadtrates am Donnerstag, bei der es um den Haushalt für das laufende Jahr ging, wurden von Bürgermeister Thomas Heydecker und Kämmerin Birgitt Mayer im Zusammenhang mit verschiedenen Eckdaten des Zahlenwerkes recht häufig Superlative bemüht. Rekordvolumen, neuer Höchststand – zwei Begriffe, die sich in einigen Haushaltsansätzen widerspiegeln. Das Gesamtvolumen des Etats liegt bei rund 37 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungsteil etwa 19 Millionen und auf den Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen abgebildet sind, 18 Millionen Euro. Gegen den Etat stimmten die PWG-Fraktion und Ludwig Däubler (Aktive Bürgerliste).

Als sehr erfreulich beurteilte die Kämmerin das geplante Gewerbesteueraufkommen von fünf Millionen Euro. Dieser Ansatz lasse auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung der örtlichen Betriebe schließen und bedeute einen Höchstbetrag in den zurückliegenden zehn Jahren. Gute Einnahmen seien zudem aus der Einkommensteuerbeteiligung zu verzeichnen. Diese liege bei 3,2 Millionen Euro und damit um 200.000 Euro über 2022. Die Schlüsselzuweisung des Freistaates sinke dagegen auf 90.000 Euro. Das liege an den sehr guten Ergebnissen der Vorjahre, weshalb der Staat weniger überweise. Wegen der verhältnismäßig hohen Steuerkraft Oettingens falle die Kreisumlage mit 3,6 Millionen Euro heuer besonders stark ins Gewicht. Den zweiten großen Posten im Verwaltungsbereich stellten die Personalausgaben mit 2,2 Millionen Euro dar.

