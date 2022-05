Oettingen

Residenzkonzerte: Berühmte Solistinnen und ein Augenmerk auf Beethoven

Plus Mit dem Galakonzert des Münchner Rundfunkorchesters am Sonntag in Oettingen starten die Residenzkonzerte. Beethoven zieht sich wie ein roter Faden durchs Programm.

Von Verena Mörzl

Mit Stolz blickt das Kuratorium der Oettinger Residenzkonzerte um den Vorsitzenden Günter Simon auf die bevorstehende Saison in und um das Oettinger Residenzschloss. Los geht es am kommenden Sonntag mit dem bereits ausverkauften Galakonzert des Münchner Rundfunkorchesters (Leitung: Ivan Repušić). Im Jahresprogramm liegt ein Augenmerk auf Werken von Beethoven, außerdem kommen hochkarätige Solistinnen in den berühmten barocken Festsaal, der ein Grund dafür ist, weshalb auch die Residenz- und Schlösser-Tournee des Münchner Rundfunkorchesters Halt in Oettingen macht.

