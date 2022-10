Residenzkonzerte enden mit gelungener Darbietung

Das Oettinger Kammerorchester spielt mit dem Aalener Pianisten Hans-Roman Kitterer Beethoven und Mozart im Residenzschloss.

Sogleich erhob sich ein eindrucksvoller Auftakt! Mit einem deftigen Akkord kündigte sich die Oper „La Clemenza di Tito“ mit ihrer Ouvertüre an, und schon konnte man sich die Bühnenausstattung des Forum Romanum und des römischen Palatin mit römischen Bauten und Tempelsäulen vorstellen. Die Musik war mit Pauken und Trompeten bestückt, militärisch streng, uraufgeführt zur Krönung Leopolds I. als König von Böhmen, komponiert von W. A. Mozart. Im Rahmen der Oettinger Residenzkonzerte spielte sie mit großem Engagement das Oettinger Kammerorchester und präsentierte damit ein gelungenes Ende der diesjährigen Konzertsaison im Oettinger Schloss, das noch einmal einen voll besetzten Saal erlebte.

Solist Hans-Roman Kitterer begleitet das Oettinger Kammerorchester

Mit einem sprudelnden und perlenden Beginn des „3. Klavierkonzerts“ von Ludwig van Beethoven machte sich der Solist des Abends bekannt, Hans-Roman Kitterer aus Aalen, Pianist aus Passion und Arzt im Zivilberuf. Wie es beim heimischen Kammerorchester üblich ist, erhielt er wie so viele vor ihm als Musiker aus der Region die Gelegenheit, als Amateur mit einem großen Orchester zu konzertieren. Mit den vielen Arpeggien im ersten Satz gestaltete er diesen sehr transparent und routiniert und in der Folge auch die diffizilen Variationen mit viel Gefühl, wenn er auch manche Fortestellen etwas zu hart anschlug.

Hans-Roman Kitterer aus Aalen war als Solist am Piano. Foto: Ernst Mayer

Dem Largo-Satz verlieh er bei dessen lyrischen Themen einen dynamisch variablen Verlauf, die dabei auch von Bläserklängen verziert wurden. Sehr geschmeidig gelangen die Tonleiterpassagen. Schmückende Bläsereinwürfe und anregende Rhythmuswechsel steigerten die Intensität bis zu einem schönen Schluss, nach dem die Besucherinnen und Besucher herzlich applaudierten.

Zugabe von Dimitri Schostakowitsch

Dirigent Günter Simon eröffnete nach der Pause ein weiteres Beethoven-Werk, die „Sinfonie Nr. 2, D-Dur, op. 36“, die mit einem lang gezogenen, kräftigen Akkord begann, bald aber in einen schwingenden Modus überging. Dieser temperamentvolle Satz erfuhr anschließend ein ruhigeres, tänzerisches Scherzo als Pendant dazu. Nach diesem Ländlertrio der Bläsergruppe endete die Sinfonie in einem Allegro-Molto-Satz, also forte, mit überraschenden Piano-Abbrüchen, jedenfalls mit gelungenen dynamischen Wechseln am Schluss und mit einer temperamentvollen Stretta. Dafür gab es vom Publikum heftigen Beifall und vom Orchester ein Schmankerl als Zugabe, den Walzer Nr. 2 von Dimitri Schostakowitsch.

Für diesen Nachtisch wurde das Orchester noch reichlich mit Beifall überschüttet. Den hatte es sich auch redlich verdient. Sein Auftritt war engagiert und insgesamt sehr respektabel, sicher auch ein Ergebnis erfolgreicher Probenarbeit und eines effektiven Dirigats durch Orchesterleiter Günter Simon.