Oettingen

12:00 Uhr

Rieser Nachkriegskinder: In Oettingen ist eine neue Ausstellung zu sehen

Plus Im Heimatmuseum Oettingen gibt es eine Schau, die sich mit den Erinnerungen von Rieserinnen und Riesern beschäftigt. Vernissage ist bereits am Sonntag.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Als das Oettinger Heimatmuseum eröffnet wurde, war Lara Berger noch nicht einmal geboren. Zum 25-jährigen Jubiläum der Einrichtung allerdings liefert sie ein wichtiges Zeitzeugen-Projekt, das die Arbeit und die Aufgabe eines Museums wie das in Oettingen beispielhaft umschreibt. Barbara Heinrich, die Museumsleiterin, ist sehr froh darüber, gerade jetzt so ein Projekt präsentieren zu können.

Sie sagt: „Das Aufzeichnen und Festhalten von Erinnerungen ist der Hauptauftrag und der Kern unserer Museumsarbeit. Das, was Lara jetzt hier zeigt. Die Beschaffung, Bewahrung, Erhaltung und Ausstellung des materiellen und immateriellen Erbes.“ In der Ausstellung „Wie es gestern war … Rieser Nachkriegskinder erzählen“, das die Studentin, die aktuell in Würzburg Geschichte studiert, vor mittlerweile zwei Jahren begann, erzählen im Ries lebende Menschen, die über 80 Jahre als sind, von ihrer Kindheit. 2015 war die Oma von Lara Berger verstorben und damals erkannte die Enkelin, wie wenig sie doch über die Vergangenheit ihrer Großmutter wusste.

