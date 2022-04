Rockmusik aus Oettingen für den guten Zweck

Der ehemalige AEG-Schulleiter Günther Schmalisch hat mit Freunden eine CD aufgenommen. Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Verein Glühwürmchen.

„Geh deinen Weg“ heißt die CD, die Günther Schmalisch zusammen mit Freunden in der Corona-Zeit produziert hat. Neun der zehn Titel stammen aus Schmalischs Feder, einen steuerte der Hainsfarther Pfarrer Tomasz Swat bei. Veredelt und produziert wurden die Songs von Timm Schauen. Der Erlös aus dem Verkauf des Tonträgers geht zu 100 Prozent an den Verein Glühwürmchen e.V.

Kurz nach seiner Pensionierung als Oberstudiendirektor und Leiter des Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasiums präsentiert Günther Schmalisch stolz die CD „Geh deinen Weg“. Zeit hatte er in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit eigentlich nicht im Überfluss. Als Chef einer großen Schule war er in der Corona-Zeit mehr als ausgelastet, so eine Pressemitteilung. „Die Musik war aber für mich ein idealer Ausgleich“, erklärt er seine Motivation, sich immer wieder am Feierabend ans Klavier zu setzen, christliche Rocksongs zu komponieren und zusammen mit Freunden im Studio einzuspielen. „Wo man mit Worten nicht weiterkommt, kann die Musik ein Weg sein“, sagt Schmalisch, den viele Schülerinnen und Schüler als evangelischen Religionslehrer oft singend mit Gitarre oder am Keyboard erlebt haben. Mit Musik könne man Menschen auf der emotionalen Ebene erreichen. Und gerade das sei in der Corona-Zeit mit all ihren Ängsten und Unsicherheiten für ihn wichtig gewesen. Verbunden mit der „wunderbaren Botschaft“ des Neuen Testaments – „Fürchte dich nicht!“ – kann mit Liedern Mut gemacht und Freude gebracht werden, ist Schmalisch überzeugt.

Rocker aus Oettingen: CD für den guten Zweck mit christlichen Liedern

Herausgekommen ist eine Mischung aus mitreißenden Rocksongs, gefühlvollen Balladen, eingängigen Country-Stücken und Blues-Melodien. Für die Solo-Gitarren-Parts konnte Schmalisch seinen langjährigen Freund und musikalischen Weggefährten Tomasz Swat, den katholischen Hainsfarther Pfarrer, gewinnen. Christine Rebele begeistert bei „The way, the Truth, the Live” mit angenehmer Alt-Stimme. Ebenso sind Mareike Strobl und Alexander Kritsch mit hervorragenden Gesangsparts und am Piano neben Schmalisch auch Murat Parlak zu hören. Gitarre, Bass und Drums übernahm Timm Schauen, Streicherparts produzierte Stefan Kammerer. Das wohl persönlichste Lied der CD ist der namensgebende Song „Geh deinen Weg“, den Günther Schmalisch selbst singt – ein Song voller Zuversicht, dass Gott es gut mit jedem Menschen meint und jeden auf seiner individuellen Lebensbahn begleitet.

Günther Schmalisch will mit seiner Musik den Menschen Freude und Zuversicht schenken. Den Erlös aus dem Verkauf der CD spendet er komplett an den Verein Glühwürmchen. Die Mitglieder des Vereins leisten schwerstkranken Kindern und ihren Familien schnelle und unbürokratische Hilfe. „Diese wichtige Aufgabe verdient jede Unterstützung“, sagt Günther Schmalisch. Die CD „Geh deinen Weg“ (Cover und Booklet: Susann Rudewig) ist für 10 Euro bei Schreibwaren Wilhelm in Oettingen erhältlich oder kann bei Günther Schmalisch bestellt werden (gschmalisch@web.de). (AZ)