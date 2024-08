Rote Ampel missachtet: Mann kollidiert mit Traktor

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in Oettingen ereignet. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur B466, die er geradeaus überquerte, missachtete er nach Angaben der Polizei das Rotlicht und kollidierte mit einem von rechts fahrenden landwirtschaftlichen Gespann. Der Mann fuhr frontal gegen die linke Vorderachse des Traktors, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oettingen mussten zur Verkehrsregelung, sowie zum Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen ausrücken. (AZ)

