Rote Ampel übersehen: Zwei Verletzte

Es kracht in Oettingen an der Kreuzung Spitalgasse/Munninger Straße. Zwei Männer müssen anschließend ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Oettingen sind am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Laut Polizeibericht übersah ein 44-jähriger Autofahrer in Oettingen eine „rot“ zeigende Ampel an der Kreuzung Spitalgasse/Munninger Straße. Dort stieß er mit einem 27-jährigen Pkw-Fahrer zusammen, der bei „grün“ in die Kreuzung eingefahren war.

Beide Männer mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)