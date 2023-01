Ruhestörung: 37-Jähriger gibt Nachbarn Gesangseinlage

Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses fühlten sich in ihrer Nachtruhe durch den überlauten Gesang eines 37-Jährigen gestört. Er erhält nun eine Anzeige.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Oettingen gekommen.

Mehrere Mieter des Mehrfamilienhauses fühlten sich durch den überlauten Gesang eines 37-Jährigen in ihrer Nachtruhe gestört. Wie die Polizei Nördlingen weiter mitteilt, trommelte der Mann gegen die Wände seiner Wohnung.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ruhestörung. (AZ)