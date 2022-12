Oettingen

18:30 Uhr

Rund 100 junge Leute in AEG-Kunstprojekt eingebunden

Plus Erstmals gibt es am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium eine umfassende Kunstausstellung. Unterschiedliche Projekte werden am Wochenende gezeigt.

Von Peter Tippl

Auf eine Entdeckungsreise zu den Werken junger kreativer Künstlerinnen und Künstlern konnten die Besucher der ersten umfassenden Kunstausstellung am Albrecht-Ernst-Gymnasium (AEG) Oettingen am vergangenen Wochenende gehen. Arbeiten und Projekte des Kunst-Additums, der Oberstufenkurse und des P-Seminars, ein Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung, sowie der Unter- und Mittelstufenklassen wurden an drei Tagen in der Aula und Kunsträumen des AEG präsentiert.

