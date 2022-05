Oettingen

vor 32 Min.

Rußwurstsänger nehmen Abschied auf Historischem Markt in Oettingen

Plus Die Rußwurstsänger sind auf den historischen Festen in der Region für freche Lieder bekannt. Beim Historischen Markt heißt es jedoch dieses Jahr: Abschied nehmen.

Von Verena Mörzl

Die Sonne hat sich an jenem Donnerstagnachmittag aus der Oettinger Innenstadt verzogen, eine Hälfte des Himmels ist blau, während Richtung Süden ein Gewitter herannaht. Im Gruftgarten aber lässt es sich noch herrlich aushalten. Bernhard Raab sitzt auf einer Bank und blickt auf den Baum in Richtung katholische Kirche, unter dem während des Historischen Marktes Ende Mai das Lager der Rußwurstsänger stehen wird, zum Ausruhen, wie der Oettinger erzählt. Ein letztes Mal wird die Gruppe das Wochenende über auf mehreren Bühnen zu sehen sein. Der letzte Auftritt ist auf der Hauptbühne am Marktplatz kurz vor dem Zapfenstreich. Damit verabschiedet sich eine Art Institution vom beliebten Oettinger Fest – mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen