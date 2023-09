Oettingen: Quartiersmanagerin Sabine Koloska geht in den Ruhestand

Ausschreibung für die Nachfolge der Quartiersmanagerin läuft. Bürgermeister Thomas Heydecker kündigt an, dass er sich demnächst in den Babyurlaub verabschiedet.

Die erste Sitzung des Finanzausschusses des Oettinger Stadtrates nach der Sommerpause ging im öffentlichen Teil in gerade einmal zwölf Minuten über die Bühne. Bürgermeister Thomas Heydecker bat seinen Rat gleich zu Beginn um Verständnis, dass die verschiedenen Gremien in nächster Zeit in sehr straffem Rhythmus zusammentreten würden. Der Grund: Heydecker wird demnächst wieder Papa und macht einen Babyurlaub. Für den wolle er einen zeitlichen Puffer schaffen, so der Rathauschef.

Außerdem gab er bekannt, das die bisherige Quartiersmanagerin Sabine Koloska demnächst in den Ruhestand verabschiedet werde, die Ausschreibung für ihre Nachfolge aber bereits laufe. Und dann ging es schnell, die Beschlussfassung über die laufenden Maßnahmen der Städtebauförderung für das Jahr 2024 wurden ohne Diskussion einstimmig verabschiedet, es sollen jeweils in den Haushalt eingestellt werden: 30.000 Euro für die Sanierungsbetreuung Soziale Stadt, 15.000 Euro für den Quartierfonds und insgesamt 50.000 Euro für das städtische Fassadenprogramm, obwohl in 2023 bisher lediglich 8.500 Euro nachgefragt wurden.

Bürgermeister Heydecker begründete die trotzdem beantragte höhe Summe mit vielen noch anstehenden Maßnahmen. Nach den Beschlüssen kann nun die Stadtverwaltung beauftragt werden, die jeweiligen Förderanträge zu veranlassen. Als letzter Tagesordnungspunkt stand ein Förderantrag des Rieser Reitervereins zur Beschaffung eines Traktors (Kostenpunkt eines gebrauchten Modells: 44.000 Euro) auf der Agenda. Auch dieser wurde einstimmig beschieden. Nach den städtischen Richtlinien in Höhe von zehn Prozent, also exakt 4.400 Euro.