Sanierung der Bundesstraße in Oettingen wirft ihre Schatten voraus

Zwei Kreisel entstehen in Oettingen, die Straße und die Kanäle werden erneuert. Verkehrsteilnehmer und Anlieger müssen in dieser Zeit Geduld aufbringen.

Die Ortsdurchfahrt entlang der Bundesstraße durch Oettingen soll sicherer werden. Seit Jahren plant das Staatliche Bauamt in Augsburg, dort nicht nur die Straße selbst auszubessern, sondern auch die Kreuzungen mit der Nördlinger Straße und der Bahnhofstraße/Munninger Straße durch Kreisverkehre zu ersetzen. Die Stadt will parallel die Kanäle erneuern und stellt sich somit auf eine der nächsten Großbaustellen ein.

Regenwasser wird gedrosselt in den Augraben geleitet

Der Bauausschuss beschäftigte sich am Dienstag mit dem Wasserrechtsantrag für die Regenwasserkanäle, die im Zuge des B466-Ausbaus durch das Staatliche Bauamt Augsburg erneuert werden. Der Ausschuss hatte keine Einwände gegen den Antrag. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Sanierung des Mischwasserkanals durch die Stadt erfolgen. Künftig wird das Wasser dann gedrosselt in den Augraben geleitet, was gerade bei länger anhaltendem Regen die Hochwassersituation am Bach verbessern soll, erklärte Stadtbaumeister Stefan Mayer. Der Stauraumkanal ist in etwa auf Höhe der Bachstraße geplant. Die Ausschreibung soll demnächst beginnen.

Bürgermeister Thomas Heydecker sagte, dass diese Baustelle die nächste große Maßnahme für die Stadt Oettingen darstelle. Sie sei schon eine Weile überfällig. Das liegt unter anderem an Bodenuntersuchungen nach Kampfmitteln, die während der Pandemie in den Augen des Staatlichen Bauamts nicht hätten durchgeführt werden können. Die Behörde stufte die Ansteckungsgefahr als zu hoch ein, wenn nach einer Evakuierung viele Menschen in einer Turnhalle hätten untergebracht werden müssen.

Aber auch Grundstücksangelegenheiten, beispielsweise für den Kreisverkehr Richtung Megesheim, verzögerten die Planungen massiv. Zunächst war von einem Start im Jahr 2023 ausgegangen. Wann die Straße genau aufgerissen wird und Verkehrsteilnehmer Umleitungen in Kauf nehmen müssen, ist noch nicht bekannt.

Weißes Kreuz soll ins Investitionsprogramm des Haushalts

Noch ein anderes Straßenprojekt beschäftigte das Gremium am Dienstag. Stadtbaumeister Mayer stellte den Straßenvollausbau Am Weißen Kreuz zwischen den Hausnummern 38 und 50 vor. Ob die Stadt dafür überhaupt noch Geld übrig hat, werde sich in den Haushaltsberatungen zeigen, meinte Bürgermeister Thomas Heydecker. Es könne sein, dass das Vorhaben geschoben werde. Dennoch wurden die Details erläutert.

Mayer sagte, dass die Straße in einem sehr schlechten Zustand sei. Der Vollausbau inklusive Kanälen und Versorgungsleitungen wird auf rund 350.000 Euro geschätzt. Mit 5:2 Stimmen schlug das Gremium dem Finanzausschuss vor, die Maßnahme in den Vermögenshaushalt einzustellen.