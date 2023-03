Oettingen

Sanierung der Oettinger Kläranlage kostet 18,1 Millionen Euro

Plus Die Reaktivierung der Krone ist mit mehr als 20 Millionen Euro für Oettingen schon ein Mammutprojekt. Um das zweite kommt die Stadt nicht herum.

Von Bernd Schied

Durch die Reaktivierung des Hotels Krone ist die Stadt Oettingen finanziell bereits enorm belastet. Mit der Sanierung und Ertüchtigung der städtischen Kläranlage, mit der sich der Bauausschuss des Stadtrates in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschäftigt hatte, kommt jetzt noch ein weiteres Großvorhaben dazu, das den Verantwortlichen so manche Sorgenfalte bereiten dürfte.

